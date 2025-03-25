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09:42, 25 марта 2025Путешествия

Пьяный россиянин устроил скандал на борту самолета и нарвался на арест

Россиянин устроил пьяный дебош на борту направлявшегося из Петербурга самолета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Россиянин устроил пьяный дебош на борту направлявшегося в Екатеринбург самолета и нарвался на арест. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 марта, с 60-летнем жителем Перми. Отмечается, что летевший из Санкт-Петербурга пассажир начал скандалить во время полета после отказа продавать ему алкоголь.

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По данным представителей ведомства, на замечания окружающих мужчина не реагировал. Задержать нарушителя удалось в аэропорту Кольцово. Правоохранители доставили его в дежурную часть, а затем направили на медицинское освидетельствование. Однако пермяк отказался его проходить.

В результате на мужчину составили два административных протокола, а на следующий день дело передали в Октябрьский райсуд. Там ему назначили арест на пять суток.

Ранее другой пьяный россиянин ударил по лицу бортпроводника, обругал попутчиков и попал на видео. Непредвиденная ситуация произошла в самолете авиакомпании Nordwind Airlines, летевшем из Уфы в Санкт-Петербург. 35-летний Александр напился перед полетом и начал вести себя деструктивно на борту.

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