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07:29, 10 июля 2025Силовые структуры

Подельник обвиняемого в коррупции высокопоставленного сотрудника СКР сделал заявление

В Таганроге подельник обвиняемого во взятке экс-главы СКР Багмута признал вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Таганроге подельник обвиняемого в коррупции главы следственного отдела местного следственного управления Следственного комитета (СК) России Руслана Багмута, предприниматель Борис Ляпусов дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

По данным агентства, в документе сказано, что он признал вину и активно сотрудничает с органами предварительного следствия. Согласно содержанию, высокопоставленный сотрудник СКР проходит обвиняемым по двум уголовным делам, которые соединены в одно производство — мошенничество и получение крупной взятки.

Багмута задержали 25 сентября 2024 года по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере 2 миллионов рублей.

По версии следствия, в конце марта 2023 года Багмут в качестве посредника получил от Ляпусова два миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области.

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