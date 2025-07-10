Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 10 июля 2025Россия

Подмосковный город заволокло дымом из-за загоревшейся крыши

Подмосковный город Пушкино заволокло дымом из-за загоревшейся крыши пятиэтажки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Подмосковный город Пушкино заволокло дымом из-за загоревшейся крыши пятиэтажного дома на Московском проспекте. Происшествие попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как крыша объята огнем. В небо поднимаются столбы густого черного дыма. Очевидцы допустили, что пожар возник из-за нарушений во время ремонта кровли.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Жильцов дома эвакуировали. К месту были направлены несколько пожарных расчетов, пишет издание Baza.

До этого сообщалось, что крупный пожар вспыхнул в жилищном комплексе в подмосковной Андреевке. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше жертвами пожара под Москвой стали два человека.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев горит». Россия почти 10 часов атаковала Украину баллистическими ракетами и сотнями «Гераней»

    В Раде рассказали о планах Ермака по замене Зеленского

    С клуба РПЛ взыскали почти миллиард рублей

    Россиянам рассказали о подстерегающих летом инфекциях

    Стало известно об убийстве полковника СБУ в Киеве

    Экс-вокалист «Тараканов» снова не смог оспорить статус иноагента

    Подмосковный город заволокло дымом из-за загоревшейся крыши

    Шансы Банка России сбить инфляцию до 4 процентов оценили

    Число отравившихся водой жителей российского региона превысило 300 человек

    На Украине заявили о неадекватном поведении руководства страны в конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости