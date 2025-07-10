Подмосковный город заволокло дымом из-за загоревшейся крыши

Подмосковный город Пушкино заволокло дымом из-за загоревшейся крыши пятиэтажки

Подмосковный город Пушкино заволокло дымом из-за загоревшейся крыши пятиэтажного дома на Московском проспекте. Происшествие попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как крыша объята огнем. В небо поднимаются столбы густого черного дыма. Очевидцы допустили, что пожар возник из-за нарушений во время ремонта кровли.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Жильцов дома эвакуировали. К месту были направлены несколько пожарных расчетов, пишет издание Baza.

До этого сообщалось, что крупный пожар вспыхнул в жилищном комплексе в подмосковной Андреевке. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше жертвами пожара под Москвой стали два человека.