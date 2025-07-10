РИА Новости: Сотрудников ТЦК охватила паника после ударов ВС России

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) впали в панику после российских ударов. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья, передает РИА Новости.

По его словам, многие военкомы раздумывают об увольнении и бегстве из страны, потому что боятся обстрелов и не хотят отправляться на фронт. Кроме того, они опасаются возможной мести со стороны семей незаконно мобилизованных ими граждан.

Ранее руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что украинцы сами передали Вооруженным силам (ВС) России через специализированные боты координаты ТЦК, которые позднее использовались для ударов по ним.