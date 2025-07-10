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14:10, 10 июля 2025Экономика

Получившим жилье в подарок россиянам дадут скидку на налог

Для россиян вдвое снизят госпошлину при дарении жилья близкому родственнику
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о 50-процентной скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

К последним относятся жены, мужья, родители и дети (как родные, так и приемные). Также закон распространяется на бабушек, дедушек, внуков, братьев и сестер.

Цена такого нотариального удостоверения обычно варьируется от 25 тысяч до 30 тысяч рублей. В ситуациях, когда сторонами договора являются пожилые люди, они часто испытывают денежные затруднения, для уменьшения которых и был принят данный закон.

От уплаты госпошлины также хотят освободить родителей детей-инвалидов, которые обращаются в суд с целью ограничения дееспособности своих детей или признания их недееспособными. На данный момент стоимость такой госпошлины находится на уровне 3 тысяч рублей.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал россиянам формировать финансовую подушку в ожидании снижения ставок по ипотеке. Если ставка достигнет достаточно низкого уровня, эти деньги можно будет потратить на оформление ипотечного кредита, пояснил он. В обратном случае средства с этой подушки тоже окажутся нелишними, и их владелец сможет найти им нужное применение, уточнил экономист.

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