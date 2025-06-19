Экономист дал совет планирующим купить квартиру в ипотеку россиянам

Экономист Беляев: Планирующим ипотеку стоит копить, пока не снизились ставки

Пока ставки по кредитам в России не снизились, тем, кто планирует покупать квартиру в ипотеку, в любом случае стоит формировать финансовую подушку, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Совет он дал в беседе с «Лентой.ру».

Снижение ключевой ставки с 21 процента до 20 — все равно, что понижение температуры со 100 до 90 градусов, разница незаметна, отметил экономист и призвал ждать дальнейшего уменьшения показателя Центробанком (ЦБ).

Подушку финансовую формировать в любом случае надо, независимо от того, куда она потом пойдет. Снизится ставка, будут благоприятные условия — тогда будете готовы к тому, чтобы ипотеку оформить, а если не создадутся эти условия — эта подушка вам все равно не повредит для того, чтобы решать какие-то другие жизненно важные вопросы и проблемы Михаил Беляев экономист

Чтобы сформировать финансовую подушку, эксперт рекомендовал методично копить деньги. Установлено, что 10 процентов от заработка можно безболезненно откладывать фактически при любом уровне дохода, указал он.

«Плюс использование доступных финансовых инструментов, которые есть сейчас: это банковские вклады и индивидуальные инвестиционные счета. Кладете 400 тысяч — без хлопот без забот вам 52 тысячи, то есть 13 процентов подоходного налога, возвращают», — заключил Беляев.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что вариант более резкого ослабления ДКП на собрании не рассматривался, так как инфляционное давление на российскую экономику все еще остается значительным.

