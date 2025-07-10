Появилось видео спасения женщины с ребенком от удара ВСУ в российском городе

Спасение женщины с ребенком от удара ВСУ в Курске попало на видео

Женщина с ребенком едва не попали под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске. Видео их спасения опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видна женщина с идущим за ней маленьким ребенком. В один момент за кадром происходит взрыв, звук которого разносится по округе. От места взрыва в сторону отлетает загоревшийся объект.

Россиянка успела схватить ребенка и убежать от места удара.

По словам врио главы области Александра Хинштейна, жертвой удара ВСУ по Курску стал 73-летний мужчина.

В этот же день жители города сняли момент взрыва беспилотника, упавшего среди жилых домов. На кадрах, снятых из квартиры одного из домов, виден дым, поднимающийся над двором. Через несколько мгновений объект, от которого исходил дым, взрывается.