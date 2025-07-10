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19:49, 10 июля 2025Россия

Жители Курска сняли взрыв упавшего среди жилых домов беспилотника ВСУ

В Курске очевидцы сняли взрыв упавшего среди жилых домов украинского дрона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Курске местные жители сняли момент взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), упавшего среди жилых домов. Видео опубликовано в Telegram-канале «Курский бомондъ».

На кадрах, снятых с квартиры одного из домов, виден дым, поднимающийся над двором. Через несколько мгновений объект, от которого исходил дым, взрывается. У некоторых машин после этого срабатывает сигнализация.

Какой-либо другой информации, а также данных о пострадавших нет.

В этот же день ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи FPV-дрона. Под удар попал боец подразделения «Орлан». В Волоконовской центральной районной больнице у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

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