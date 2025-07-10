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13:46, 10 июля 2025Бывший СССР

Премьер Грузии высказался о «позорном шантаже» Евросоюза

Премьер Грузии Кобахидзе назвал позорным шантажом резолюцию ЕП о санкциях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Резолюция Европейского парламента (ЕП) с требованием введения новых санкций против Тбилиси является «позорным шантажом». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Имеди».

«Шантаж грузинского народа из-за того, что коллективное "национальное движение" (имеется в виду партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» — прим. «Ленты.ру») не вернулось к власти, — это абсолютно позорное дело», — высказался политик.

Кобахидзе назвал решение ЕП «прискорбным и печальным», и отметил, что это уже седьмая резолюция о санкциях против правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Грузинский премьер также подчеркнул снижение уровня доверия к европейским институтам в стране на 20 процентов.

Ранее Кобахидзе заявил об уничтожении оппозиции в Грузии. Премьер-министр напомнил, что за четыре года в республике было четыре попытки революции, и все они «управлялись извне».

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