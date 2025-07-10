Работодателей призвали сократить рабочий день

Жаркая погода ухудшает условия труда, поэтому при высокой температуре следует сократить рабочий день на два часа. Сделать это работодателей призвал Роспотребнадзор, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что при наличии кондиционера температуру на рабочем месте следует поддерживать на уровне 24-25 градусов тепла. Если же возможности управлять климатом нет, необходимо сокращать рабочий день. При температуре плюс 28,5 градуса следует отпускать сотрудников раньше на час, при температуре плюс 29 градусов — на два часа, а при температуре полюс 30,5 градуса — на четыре часа.
При работе в жарких помещениях рекомендуется делать перерыв каждые 15-20 минут и отдыхать 10-12 минут в охлажденных местах. Работа при температуре снаружи более 32,5 градуса тепла относится к экстремальным. В таком случае необходимо использовать одежду из плотных видов ткани. Кроме того, не рекомендуется допускать к такой работе граждан моложе 25 и старше 40 лет.
«При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут», — добавили в ведомстве. Роспотребнадзор также призвал сотрудников употреблять фрукты и овощи для снижения интоксикации организма и получения дополнительных витаминов.
Ранее ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о 35-градусной жаре в конце рабочей недели.