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02:46, 10 июля 2025Россия

Раскрыта причина шума во время брифинга Захаровой

ТАСС: Шум во время брифинга Захаровой возник из-за аварии в здании МИД
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фоновый шум, который появился во время брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой, возник из-за включения систем пожаротушения, сообщили ТАСС в управлении по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Там уточнили, что в здании первого корпуса МИД произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений. Шум продолжался около 20 минут.

В ходе этого брифинга Захарова высмеяла генсека НАТО Марка Рютте за желание порадовать «папочку-Трампа» призывами к странам альянса повысить расходы на оборону. «Рютте внес существенный вклад в продавливание этого обязательства, чтобы порадовать того, кого он назвал папочкой», — сыронизировала дипломат.

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