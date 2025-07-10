Раскрыта причина шума во время брифинга Захаровой

ТАСС: Шум во время брифинга Захаровой возник из-за аварии в здании МИД

Фоновый шум, который появился во время брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой, возник из-за включения систем пожаротушения, сообщили ТАСС в управлении по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Там уточнили, что в здании первого корпуса МИД произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений. Шум продолжался около 20 минут.

В ходе этого брифинга Захарова высмеяла генсека НАТО Марка Рютте за желание порадовать «папочку-Трампа» призывами к странам альянса повысить расходы на оборону. «Рютте внес существенный вклад в продавливание этого обязательства, чтобы порадовать того, кого он назвал папочкой», — сыронизировала дипломат.