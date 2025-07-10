Раскрыта судьба двух оказавшихся на Украине с начала СВО российских детей

Львова-Белова: Россия вернула двух детей с Украины

Россия вернула еще двоих детей, которые оказались на Украине в начале специальной военной операции (СВО). Их судьбу раскрыла уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

Как рассказала омбудсмен, две сестры в 2020 году с бабушкой поехали в гости на Украину, но из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а затем в связи с началом СВО не смогли вернуться в Россию, где их ждала мать.

«С Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — отметила Львова-Белова, уточнив, что девочкам 10 и 6 лет.

Всего, согласно приведенным данным, на сегодняшний день с родственниками в России воссоединились 24 ребенка из 16 семей и 101 ребенок из 81 семьи — с родственниками на Украине и в третьих странах соответственно.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что на данный момент 30 россиян находятся на территории Сум на Украине. Она, в частности, отправила письмо Папе Римскому с просьбой оказать содействие в их возвращении.