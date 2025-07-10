Россиянам рассказали о подстерегающих летом инфекциях

Терапевт Чистик: Летом чаще всего люди заражаются кишечными инфекциями

Летом риск заражения инфекциями выше, чем зимой, потому что люди ведут более активный образ жизни, а при высокой температуре и влажности микроорганизмы размножаются быстрее. О подстерегающих летом вирусах «Ленте.ру» рассказали терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик и провизор, эксперт «СБЕР ЕАПТЕКА» Дмитрий Гуров.

Чистик рассказала, что в жаркое время года россияне чаще всего болеют кишечными инфекциями, такими как ротавирус, норовирус (вирус, вызывающий острые кишечные расстройства), сальмонеллез, дизентерия, гепатиты A и E. Также, по ее словам, распространены респираторные вирусы (ОРВИ, коронавирус), особенно им подвержены люди с ослабленным иммунитетом.

Активизируются летом и грибковые и бактериальные инфекции кожи. Это происходит из-за постоянной влажности и повреждений эпидермиса. Также фиксируются вспышки боррелиоза, клещевого энцефалита, вируса Западного Нила, передающиеся через укусы клещей и комаров, активность которых возрастает в теплое время года Ольга Чистик терапевт

По словам провизора Гурова, надежным щитом от различных летних инфекций станет сильный иммунитет. «Крепкий иммунитет помогает быстрее справиться с ОРВИ, способствует более легкому течению кишечных инфекций — помогает сократить продолжительность диареи и других симптомов», — комментирует эксперт. При этом, по его словам, для защиты от клещевых инфекций, менингита или гепатита А сильной иммунной системы недостаточно. Как и в случае некоторых других инфекционных заболеваний, таких как менингококковая инфекция, гепатит А, требуются специфическая профилактика — вакцинация и другие меры предосторожности.

Ранее терапевт Яна Шмелева рассказала о правилах питания в жару. По его словам, в теплую погоду следует заменить жирную пищу на менее калорийные блюда.