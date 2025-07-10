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07:30, 10 июля 2025Путешествия

Россиянин описал жизнь в Гонконге словами «представить счастливую старость невозможно»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Victor Fraile / Reuters

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Гонконге и рассказал, как живут местные пенсионеры. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Представить счастливую старость в Гонконге почти невозможно. Это город в постоянном движении -— он для молодых и амбициозных», — выразил мнение автор. По его словам, в Гонконге практически нет мест, где можно расслабиться в тишине и спокойствии.

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Пожилые жители города тоже ведут активную жизнь. Однажды россиянин встретил в парке Чай Ван группу членов фотоклуба, которые наблюдали за черепахами в пруду и снимали их на профессиональные камеры.

«Кроме фотоклубов, в Гонконге полно других необычных сообществ, которые находят отклик в основном у людей из прошлого века. Например, есть клубы любителей кантонской оперы», — добавил Кутовой.

Кроме того, гонконгские пенсионеры любят обсудить новости за чаем в ближайших кафе, поиграть в настольную игру маджонг, практиковать гимнастику тай-чи. Причем многие из них идут в ногу с технологиями. «Меня поразила картина, как дедушка сидел на лавочке сразу с тремя смартфонами и активно тыкал во все три экрана, играя в какую-то игрушку», — рассказал блогер.

Ранее Кутовой побывал в Бангкоке и описал нищету в историческом центре города. По его словам, традиционные дома на сваях там выглядят очень хлипкими, а вода в каналах плохо пахнет.

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