Российский актер рассказал об участии его племянника в СВО

Актер Эдуард Радзюкевич сообщил, что его племянник участвует в СВО

Российский актер Эдуард Радзюкевич заявил, что скромно отметит юбилей из-за участия его племянника в специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит «Газета.Ru».

11 июля артисту исполнится 60 лет, однако он не планирует устраивать масштабное торжество. По словам звезды комедийного шоу «6 кадров», он посчитал это неуместным во время проведения СВО.

«У меня племянник воюет, и поэтому я все свел до минимума. Мы с женой сходим в ресторан вдвоем, посидим, поужинаем, и на этом все отмечание закончится», — рассказал Радзюкевич. Он добавил, что подумает о большом празднике после окончания спецоперации.

Ранее актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по главным ролям во всенародно любимой картине «Приключения Электроника», рассказали о своем участии в СВО. Артисты признались, что являются генералами казачьего подразделения, принимающего участие в боевых действиях на Украине.