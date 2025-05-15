Звезды «Приключений Электроника» рассказали о своем участии в СВО

Актеры Торсуевы заявили, что являются казачьими генералами на СВО

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по главным ролям во всенародно любимой картине «Приключения Электроника», рассказали о своем участии в специальной военной операции (СВО). Их слова передает издание RTVI.

Артисты признались, что являются генералами казачьего подразделения, принимающего участие в боевых действиях на Украине.

«Мы с братиком — генералы в казачьем подразделении, постоянно в зоне СВО, выполняем задачи командования. Юра хороший боец, хороший командир», — сообщили Торсуевы.

Также они рассказали о своих родственниках на Украине, с которыми им нельзя контактировать из соображений безопасности. «Нам нельзя с ними общаться, мы же не хотим им зла. Когда придем в Киев, найдем их, обнимем, поцелуем», — добавил Владимир.

Ранее стало известно, что ветеран СВО, вернувшийся с тяжелым ранением, основал свой собственный детский театр. Сообщается, что еще до поездки на Украину он работал с детьми: ставил с подростками спектакли, учил их петь и собственноручно шить костюмы.