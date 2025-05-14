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21:13, 14 мая 2025Культура

Получивший серьезное ранение ветеран СВО открыл детский театр

Ветеран СВО Сергей основал собственный детский театр после возвращения с фронта
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал SHOT

39-летний ветеран специальной военной операции (СВО) основал собственный детский театр. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Боец по имени Сергей до получения повестки работал сельским учителем. Отправился в зону СВО в 2022 году, на передовой получил серьезное ранение позвоночника, а по возвращении с фронта в родной Владимир открыл свой собственный детский театр.

Сообщается, что еще до поездки на Украину он работал с детьми: ставил с подростками спектакли, учил их петь и собственноручно шить костюмы.

Ранее стало известно, что 56-летний российский актер и певец Михаил Пекцоркин стал героем СВО.

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