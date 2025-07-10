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15:59, 10 июля 2025Мир

Рубио назвал главную причину приостановки помощи США Украине

Рубио: США не принимали решения о приостановке помощи Украине, это был обзор
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

США никогда не принимали политического решения о приостановке военной помощи Украине, а лишь обозревали текущие арсеналы и поставки вооружений другим странам. Так американский госсекретарь Марко Рубио объяснил паузу в поставках некоторых боеприпасов Киеву, передает Reuters.

«Это был обзор (...). Поэтому не было никакого политического решения не передавать военную помощь Украине. В ходе этого обзора поставки некоторых боеприпасов были временно приостановлены. Ради этого обзора», — пояснил дипломат.

Рубио также утончил, что Пентагон постоянно изучает текущее состояние арсеналов и «особенно после боевых действий, в которых США принимают участие». Он напомнил, что недавно американские войска нанесли удары по иранским ядерным объектам.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Госсекретарь уточнил, что такие системы, в частности, есть у Германии и Испании.

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