Рубио одним жестом раскрыл свое отношение к Лаврову

Специалист по этикету Николаева: Подмигивание Рубио Лаврову — дружелюбный жест

Подмигивание госсекретаря США Марко Рубио министру иностранных дел России Сергею Лаврову накануне их переговоров в Куала-Лумпуре можно трактовать как дружелюбный жест, рассказала специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Как специалист по этикету могу сразу сказать, что по протоколу это не приветствуется. Но все мы люди, все мы живые. Поэтому трактовать это как дружелюбие вполне можно. Но не более того», — поделилась Николаева.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову накануне переговоров в Куала-Лумпуре.

Позднее Рубио заявил, что в ходе встречи услышал предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Он уточнил, что это не гарантирует скорое достижения мира, но это концепция, которую он намерен передать американскому президенту сразу по возвращении.