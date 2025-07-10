Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 10 июля 2025Мир

Сербия захотела помочь Украине в одном вопросе

Глава МИД Джурич: Сербия готова помочь в восстановлении двух областей Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Filip Stevanovic / Anadolu / Getty Images

Сербия готова помочь в восстановлении Украины и принять у себя переговоры об урегулировании конфликта. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Марко Джурича, опубликованном на сайте правительства республики.

По словам главы сербского МИД, сейчас ведутся переговоры об участии Белграда в проектах восстановления двух украинских областей.

«Для нас очень важно помнить, что Украина также помогла нам восстановить нашу энергетическую сеть после бомбардировок и агрессии против нашей страны в 1999 году», — заявил министр.

Как утверждается, в ходе Конференции по восстановлению Украины Джурич также передал готовность Сербии проводить публичные, частные, неформальные и любые другие переговоры, которые могут способствовать урегулированию конфликта.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград предложил Киеву помощь в восстановлении двух городов или одного региона. Он отметил, что Украина является другом Сербии, поскольку Киев в числе прочего не признает независимость Косово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о подготовке к встрече с Путиным

    Стало известно об эвакуации жителей из 325 населенных пунктов Харьковской области

    Госдума приняла решение по предложению сократить рабочий день в жару

    В России откроют канатную дорогу в соседнюю страну

    Ксения Собчак снялась в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс»

    Бывший футболист сборной России назвал трагедией исключение «Торпедо» из РПЛ

    Россиянам назвали главные ведущие к потере денег ошибки

    В Вильнюсе заявили о связи упавшего в Литве беспилотника с Россией

    Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину

    Российские следователи объявили в розыск воевавшего за ВСУ ирландца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости