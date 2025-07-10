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01:12, 10 июля 2025Мир

США возобновили поставки вооружений Украине

AP: США возобновили поставки вооружений Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

США приняли решение возобновить поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской администрации.

О возобновлении поставок стало известно 9 июля, однако, как отмечает агентство, соответствующее решение, вероятно, было принято раньше. На Украину направили 155-миллиметровые снаряды, а также высокоточные боеприпасы GMLRS. Точная информация о том, когда именно их отправили Киеву, отсутствует.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

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