AP: США возобновили поставки вооружений Украине

США приняли решение возобновить поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской администрации.

О возобновлении поставок стало известно 9 июля, однако, как отмечает агентство, соответствующее решение, вероятно, было принято раньше. На Украину направили 155-миллиметровые снаряды, а также высокоточные боеприпасы GMLRS. Точная информация о том, когда именно их отправили Киеву, отсутствует.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot.