США введут 50-процентную пошлину на медь

Трамп заявил, что США с 1 августа введут 50-процентную пошлину на медь

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 августа введут пятидесятипроцентную пошлину на медь с целью укрепления национальной безопасности страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп напомнил, что медь нужна для полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, центров обработки данных, литий-ионных аккумуляторов, радиолокационных систем, систем противоракетной обороны и даже гиперзвукового оружия, которое США выпускают в большом объеме.

«Медь — второй по популярности материал министерства обороны! Почему наши глупые (и сонные!) "лидеры" уничтожили эту важную отрасль?» — возмутился он.

Ранее Трамп ввел 50-процентные пошлины против Бразилии. До этого он объявил, что вводит 25-процентную пошлину на любые товары из Японии и Южной Кореи.