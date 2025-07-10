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11:12, 10 июля 2025Путешествия

Стюардессу суперъяхты нашли с перерезанным горлом во время райского круиза

Daily Mail: Стюардессу круизного лайнера нашли без признаков жизни на Багамах
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: из личного архива Paige Bell

Стюардессу круизного лайнера нашли без признаков жизни во время райского круиза по Багамским островам. Об этом сообщило издание Daily Mail.

20-летнюю Пейдж Белл из Йоханнесбурга, ЮАР, обнаружили с перерезанным горлом в машинном отделении суперъяхты Far From It 3 июля. Девушка была частично раздета, а на руках виднелись порезы, свидетельствующие, что она пыталась отбиться.

Рядом с ней находился подозреваемый — 39-летний инженер Бригидо Муньос. У него тоже были травмы, которые он нанес в попытке наложить на себя руки. Мужчину отправили на лечение, а затем арестовали. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее турист напал на жену во время частного круиза в Европе. Он ударил ее скальпелем в шею на глазах у маленького сына.

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