Суд вынес решение по аресту Гуцул

Суд Кишинева продлил срок ареста главы Гагаузии Гуцул еще на 30 дней

Суд Кишинева продлил срок ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней по ходатайству прокурора. Об этом сообщает ТАСС.

«Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней с 13 июля», — зачитал постановление судья.

Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила, что оспорит это решение, поскольку считает, что на судью оказывали давление.

Ранее судья Сергей Чобану, который рассматривает ходатайство прокуроров по делу о продлении ареста Гуцул, взял самоотвод. По словам политика, он сказал, что на него оказывают давление.