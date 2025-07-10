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16:48, 10 июля 2025Бывший СССР

Суд вынес решение по аресту Гуцул

Суд Кишинева продлил срок ареста главы Гагаузии Гуцул еще на 30 дней
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Суд Кишинева продлил срок ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней по ходатайству прокурора. Об этом сообщает ТАСС.

«Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней с 13 июля», — зачитал постановление судья.

Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила, что оспорит это решение, поскольку считает, что на судью оказывали давление.

Ранее судья Сергей Чобану, который рассматривает ходатайство прокуроров по делу о продлении ареста Гуцул, взял самоотвод. По словам политика, он сказал, что на него оказывают давление.

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