AP: Трамп оказался недоволен объявлением о паузе в поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп оказался недоволен тем, что в Пентагоне объявляли о приостановке поставок оружия Украине, передает The Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Он выражал недовольство действиями чиновников в частных разговорах. По мнению главы государства, этот шаг не был полностью согласован с Белым домом.

Ранее США приняли решение возобновить поставки военной помощи Киеву. О возобновлении поставок сообщили 9 июля, однако, как отмечает AP, соответствующее решение, вероятно, было принято раньше. На Украину направили 155-миллиметровые снаряды, а также высокоточные боеприпасы GMLRS.