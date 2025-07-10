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02:26, 10 июля 2025Мир

Трамп оказался недоволен объявлением о паузе в поставках оружия Украине

AP: Трамп оказался недоволен объявлением о паузе в поставках оружия Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп оказался недоволен тем, что в Пентагоне объявляли о приостановке поставок оружия Украине, передает The Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Он выражал недовольство действиями чиновников в частных разговорах. По мнению главы государства, этот шаг не был полностью согласован с Белым домом.

Ранее США приняли решение возобновить поставки военной помощи Киеву. О возобновлении поставок сообщили 9 июля, однако, как отмечает AP, соответствующее решение, вероятно, было принято раньше. На Украину направили 155-миллиметровые снаряды, а также высокоточные боеприпасы GMLRS.

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