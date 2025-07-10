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13:26, 10 июля 2025Экономика

Восстановление Украины оценили в триллион долларов

Премьер Украины Шмыгаль оценил восстановление страны в 1 трлн долларов за 14 лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На восстановление и модернизацию Украины в течение 14 лет необходимо будет потратить триллион долларов. Об этом в своем Telegram-канале по результатам онлайн-выступления на заседании платформы доноров министерского уровня в рамках Конференции по восстановлению Украины написал премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

По его словам, концепция предусматривает создание двух фондов. Первым из них станет «Фонд Украина» на 540 миллиардов долларов, эти средства потратят на восстановление. Предполагается, что его наполнение произойдет за счет конфискованных российских активов и специального налога на экспорт российского сырья.

Вторым фондом станет Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 миллиардов долларов. Он станет платформой для инвестиций частного сектора в украинское производство.

В своем сообщении Шмыгаль назвал стратегическими задачами, стоящими перед Киевом, поддержку и усиление санкционного давления на Россию и обеспечение страны достаточным количеством ресурсов для успеха в боевых действиях. Премьер подчеркнул, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета в этом году.

Текущие военные расходы глава украинского правительства оценил в 100-120 миллиардов долларов. В мирное время они могут опуститься до 50 миллиардов.

Накануне, 9 июля, Минфин Украины сообщил, что по итогам 2025 года размер бюджетной помощи Украине от Евросоюза должен составить 30,6 миллиарда евро. С января Киев получил 10,5 миллиарда на покрытие дефицита государственного бюджета, во второй половине года этот объем удвоится.

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