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16:41, 9 июля 2025Экономика

На Украине раскрыли размер помощи от Евросоюза

Минфин Украины: В 2025 году финансовая помощь ЕС составит 30,6 миллиарда евро
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года размер помощи Украине от Евросоюза (ЕС) должен составить 30,6 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов республики.

С января Киев успел получить от ЕС10,5 миллиарда евро на покрытие растущего дефицита госбюджета. Во второй половине года власти Украины рассчитывают получить от европейских партнеров еще 20,1 миллиарда евро финансовой помощи, пояснили в министерстве.

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В целом бюджетная поддержка Украине со стороны ЕС за три года достигла отметки в 52,5 миллиарда евро, добавили в ведомстве. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в проекте бюджетного плана на 2028-2034 годы предусмотрена отдельная статья расходов, связанная с помощью Киеву. На эти цели власти ЕС запланировали выделить 100 миллиардов евро.

Согласно утвержденному закону о бюджете Украины, расходы госказны по итогам 2025 года превысят ее доходы на 39,5 миллиарда долларов, или 19,4 процента ВВП республики. Покрывать растущий дефицит планируется не только за счет помощи от ЕС, но и благодаря увеличению налоговых поступлений. Президент страны Владимир Зеленский еще в конце ноября 2024-го одобрил резкое повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5 процентов, которое не коснется только силовиков. Для этой категории граждан ставка останется на прежнем уровне 1,5 процента.

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