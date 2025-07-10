У Аниты Цой обнаружили долг по налогам

Народная артистка России Анита Цой задолжала налоговой 264 тысячи рублей

Народная артистка России Анита Цой задолжала налоговой сотни тысяч рублей в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом пишет «Газета.Ru».

По информации источника, на исполнительнице числится долг в размере 264 тысяч 521 рубля. Эту сумму она должна уплатить Федеральной налоговой службе (ФНС).

Известно, что в апреле 2024 года Цой учредила компанию ООО «Фудстар». Фирма производит консервированные продукты, созданные по авторским рецептам певицы. Связана ли задолженность с этим бизнесом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на счета компании, принадлежащей Аните Цой, были наложены аресты. Артистка прокомментировала ситуацию с блокировкой.