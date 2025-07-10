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12:05, 10 июля 2025Бывший СССР

Удар «Искандера» по расположению морпехов ВСУ попал на видео

Удар «Искандера» по расположению морпехов ВСУ попал на видео
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по расположению морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«Прилет был четким, после досмотра никакого движения выявлено не было. По потерям ВСУ пока информация уточняется», — говорится в сообщении.

Удар был нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области.

Ранее российские войска нанесли авиаудар по ПВД операторов дронов 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в районе села Плещеевка в Донецкой народной республике.

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