Удар «Искандера» по расположению морпехов ВСУ попал на видео

Удар «Искандера» по расположению морпехов ВСУ попал на видео

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по расположению морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«Прилет был четким, после досмотра никакого движения выявлено не было. По потерям ВСУ пока информация уточняется», — говорится в сообщении.

Удар был нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области.

Ранее российские войска нанесли авиаудар по ПВД операторов дронов 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в районе села Плещеевка в Донецкой народной республике.