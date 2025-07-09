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12:46, 9 июля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли авиаудар по дислокации бригады ВСУ

ВС России нанесли авиаудар по ПВД 100-й ОМБр ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации (ПВД) операторов дронов 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео атаки показал Telegram-канал «Изнанка».

«На этот раз ударом ОДАБ-1500 поражен ПВД пункта управления беспилотниками 100-й ОМБр ВСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что удар был нанесен в районе села Плещеевка в Донецкой народной республике.

Ранее в ВСУ заявили, что в ходе ночной атаки на 9 июля Москва использовала рекордное число ракет и беспилотников. Отмечалось, что в ходе ударов было использовано 728 дронов-камикадзе типа «Герань».

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