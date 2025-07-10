Уничтожившему десятки бойцов ВСУ якутянину присвоили звание Героя России

Якутянину Петрову присвоили звание Героя России

Уроженец села Магасс (Якутия) ефрейтор Алексей Петров с позывным Медведь за свою службу и подвиги в ходе спецоперации был удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость. Штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты, лично уничтожил несколько пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники», — рассказал Николаев.

Он отметил, что в результате боевых действий Петров был тяжело ранен и потерял обе ноги. Он стал 12-м уроженцем республики, который был удостоен этой награды за время проведения спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Михаила Гудкова званием Героя России посмертно. Таким образом, Гудков стал первым в истории человеком, который был удостоен этого звания дважды.