Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:25, 10 июля 2025Россия

Уничтожившему десятки бойцов ВСУ якутянину присвоили звание Героя России

Якутянину Петрову присвоили звание Героя России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Уроженец села Магасс (Якутия) ефрейтор Алексей Петров с позывным Медведь за свою службу и подвиги в ходе спецоперации был удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость. Штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты, лично уничтожил несколько пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники», — рассказал Николаев.

Он отметил, что в результате боевых действий Петров был тяжело ранен и потерял обе ноги. Он стал 12-м уроженцем республики, который был удостоен этой награды за время проведения спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Михаила Гудкова званием Героя России посмертно. Таким образом, Гудков стал первым в истории человеком, который был удостоен этого звания дважды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы МИД Богданова сняли с должности. Он объяснил отставку словами «уже пора»

    Москалькова рассказала о демобилизации военных со спецоперации

    В автомобиле на дне реки обнаружили шестерых родственников

    Зафиксировано увеличение продолжительности жизни при деменции

    Экс-замминистра обороны Иванова призвали признать банкротом

    Уничтожившему десятки бойцов ВСУ якутянину присвоили звание Героя России

    ФСБ раскрыла новые подробности Волынской резни

    Американский политолог высказался о будущем Украины

    Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления

    Раскрыто время возможной встречи Лаврова и Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости