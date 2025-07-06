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12:24, 6 июля 2025Россия

Посмертно награжденный Путиным генерал-майор стал первым в истории дважды Героем России

Генерал-майор Михаил Гудков стал первым в истории дважды Героем России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Минобороны России

Посмертно награжденный президентом России Владимиром Путиным генерал-майор Михаил Гудков стал первым в истории дважды Героем Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что знак особого отличия присвоен Гудкову за проявленные мужество и героизм — заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России с позывным Варяг, зная, что подвергает свою жизнь опасности, все равно оставался со своими бойцами на переднем крае. Глава региона уже поручил исполняющему обязанности главы Курска представить предложения об увековечивании имени Гудкова в топонимике города. Также дважды Герою России установят памятник.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ второй медалью «Золотая Звезда» после его гибели под Курском.

Гудков погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей. Когда Вооруженные силы Украины выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет, он находился на полевом пункте управления.

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