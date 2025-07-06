Путин наградил замглавкома ВМФ второй медалью «Золотая Звезда» после гибели под Курском

Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова второй медалью «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» после гибели под Курском. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия», — говорится в тексте указа главы государства.

Гудков погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей. Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет, Гудков находился на полевом пункте управления. Ранее сообщалось, что по штабу было выпущено не менее четырех ракет.

Звание Героя России Гудков получил в 2023 году, будучи командиром 155-й бригады морской пехоты. В 2024 году ему присвоили звание генерал-майора и наградили именным оружием. Заместителем главнокомандующего ВМФ он стал в марте 2025-го.