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06:21, 10 июля 2025Мир

Американский политолог высказался о будущем Украины

Американский политолог Доктороу: Украину ждет политический и военный коллапс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украину ждет политический и экономический коллапс, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, обстановка внутри государства очень напряженная. «Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен», — высказался он.

Как уточнил эксперт, все больше людей выступают против насильственной мобилизации и методов ее проведения. Он считает, что это может сплотить население подконтрольных Киеву территорий против Киева. Профессор подчеркнул, что в таких городах, как Харьков, люди могут все больше поддерживать Россию.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мобилизация на Украине терпит крах.

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