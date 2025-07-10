Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 10 июля 2025Бывший СССР

В Армении допустили передачу контроля над частью территории страны США

В Армении допустили передачу контроля Зангезурского коридора США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, передает издание Civic.

«Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано», — высказался он.

Коридор предполагает создание автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на территории Армении, обеспечивающей беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и эксклавом Нахичеванью, а также выход к Турции.

Ранее стало известно, что открытие Зангезурского коридора стало ключевой темой на переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президент России Владимир Путин также обсуждал с лидерами Армении и Азербайджана этот вопрос.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    В Армении заявили о возможных санкциях со стороны России

    Торговая война Трампа обернулась для Германии неожиданным результатом

    Американские бомбардировщики B-1B получат больше гиперзвуковых ракет

    России предрекли неожиданные вливания в экономику из-за Трампа

    Мерц обратился к Путину

    Избивавшему бездомных по заданию Украины россиянину дали срок

    Известный российский актер заявил о необходимости заменить суставы

    «Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги. Почему это называют оскорблением для всего футбола?

    «Ты не нужен, ты никого после себя не оставил». В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость» для бездетных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости