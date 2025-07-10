В Армении допустили передачу контроля над частью территории страны США

В Армении допустили передачу контроля Зангезурского коридора США

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, передает издание Civic.

«Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано», — высказался он.

Коридор предполагает создание автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на территории Армении, обеспечивающей беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и эксклавом Нахичеванью, а также выход к Турции.

Ранее стало известно, что открытие Зангезурского коридора стало ключевой темой на переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президент России Владимир Путин также обсуждал с лидерами Армении и Азербайджана этот вопрос.