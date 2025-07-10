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16:13, 10 июля 2025Культура

В Госдуме осудили купивших билеты на концерт Агутина за полмиллиона рублей россиян

Милонов заявил, что покупать билеты на концерты за 500 тысяч рублей аморально
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов осудил россиян, которые приобрели билеты на концерт исполнителя Леонида Агутина в Казани стоимостью от 500 тысяч рублей и выше. Его комментарий приводит NEWS.ru.

«Считаю аморальным платить деньги за то, чтобы твоя пятая точка сидела удобнее, чем могла бы сидеть в десяти метрах, но за меньшие деньги. Но это вопрос личного выбора и транжирства», — заявил парламентарий.

При этом Милонов не считает правильным как-либо наказывать покупателей таких билетов. «Призываю жертвовать на фронт, если у вас есть возможность приобретения дорогих билетов на концерт артиста, то было бы справедливым передавать суммы и для помощи нашим ребятам на СВО, это будет справедливо», — заключил он.

Ранее также Виталий Милонов прокомментировал поступок певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, обвинившей в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк).

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