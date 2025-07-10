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21:32, 10 июля 2025Россия

В Москве упавшего в обморок от жары мужчину переехала машина

Mash: В Москве упавшего в обморок от жары мужчину переехала машина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В Москве на Ленинском проспекте автомобиль переехал мужчину на пешеходном переходе. По предварительным данным, он упал в обморок из-за жары. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По словам очевидцев, пешеход стоял на светофоре и ждал зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу. В какой-то момент ему стало плохо, и он упал в обморок. Водитель иномарки не заметил мужчину и наехал на него. Отмечается, что пешеход не выжил.

Ранее доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников напомнил горожанам правила поведения в жару. В дни, когда температура превышает 30 градусов, следует избегать интенсивных физических нагрузок, а также не находиться на солнце в период его активности — с 11:00 до 16:00.

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