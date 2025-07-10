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21:11, 9 июля 2025Экономика

В России допустили модернизацию семейной ипотеки

Голикова рассказала о планах правительства модернизировать семейную ипотеку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Правительство России рассматривает возможность модернизации семейной ипотеки, так как высокий уровень закредитованности молодых семей не дает им задуматься о последующих детях. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передает ТАСС.

«Сегодня то жилье, которое приобретается по ипотеке, оно, в принципе, не дает возможности семье задуматься о последующих детях. Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать», — заявила чиновник.

По ее словам, вопрос модернизации семейной ипотеки прорабатывается Министерством строительства и Министерством финансов. Голикова подчеркнула, что приобретаемые молодыми семьями в ипотеку, в том числе за счет средств материнского капитала, квадратные метры недостаточны.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что в ближайшем будущем могут начать выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации.

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