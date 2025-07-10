В России отреагировали на планы Польши увеличить производство крупнокалиберных снарядов

Депутат Колесник: Польша увеличивает производство снарядов ради выгоды

Планы Польши увеличить производство крупнокалиберных снарядов к 2028 году в 40 раз могут быть для того, чтобы получить выгоду от их продажи и поднять свою экономику, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, выступая в сейме страны, заявил, что республика увеличит производство крупнокалиберных снарядов в 40 раз к 2028 году.

«Нас втягивают потихонечку в гонку вооружений. (…) В 40 раз увеличат производство снарядов крупнокалиберных. Сейчас на Украине снарядный голод, они пытаются извлечь [выгоду] из войны: делают анализ свой происходящих боевых действий и понимают, что снаряды быстро заканчиваются. Думаю, что пытаются экономику свою поднять таким образом, потом продать кому-то эти снаряды», — сказал Колесник.

Он отметил, что напряженность будет сохраняться еще долгое время по всей российской границе и нужно быть готовым ко всему.

В марте глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский говорил о том, что в случае войны стране хватит боеприпасов на одну-две недели. По его словам, Варшава сможет накопить необходимый для длительного ведения боевых действий запас снарядов только через два-три года.

