В России подростка жестоко избили из-за появившихся в сети фото и сняли на видео

На Кубани подростка избили из-за появившихся в сети фото его бывшей девушки

На Кубани в Абинске Краснодарского края подростка избили из-за появившихся в сети интимных фото его бывшей девушки. Произошедшее сняли на видео, которое опубликовал Kub Mash в Telegram.

На первой записи видно, как крепкий молодой человек сбивает с ног более слабого на вид подростка. На втором ролике нападающий и его спутник переключаются на другого мальчика, вероятно, из той же компании. Они наносят жертве удары руками и ногами, сопровождая все нецензурной бранью и криком: «Нефоры ****** [проклятые]!»

В конце записи подростка в уже измазанных кровью белых штанах ставят на колени, приказывают извиниться «из-за Дианы» и с разворота наносят удар ногой по лицу. «Миланы! Миланы!» — поправляют агрессора люди за кадром.

По информации издания, конфликт начался после того, как на одного из пострадавших пожаловалась бывшая девушка, заподозрившая его в сливе снимков. В результате на разговор приехали двое 20-летних россиян.

Ранее на стадионе в Забайкальском крае школьники избили сверстницу, снимая все на видео. На кадрах видно, как пострадавшей нанесли несколько ударов по спине, а затем заставили встать на колени и продолжили бить ногами.