Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:55, 10 июля 2025Россия

В российском регионе появилась банда нападающих на детей школьниц

Во Владимирской области банда школьниц напала на детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: La Fabbrica Dei Sogni / Unsplash

В Карабаново Владимирской области появилась банда девочек-подростков, которые нападают на детей. Об этом рассказала местная жительница, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В городе ходит банда девочек. Они уже не первый раз нападают. Знаю, что заставляли есть грязь, пытались задушить других детей», — сообщила она.

По словам женщины, нападению, в частности, подверглись ее 9-летняя и 11-летняя дочери. Когда они находились на детской площадке, к ним подошли школьницы. Они потребовали от младшей девочки освободить качели, а затем вырвали ей клок волос и ударили по щекам. После этого подростки избили старшую сестру, а ее подруге исцарапали шею. Младшую девочку доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Женщина рассказала, что уже подала заявления в полицию и Следственный комитет (СК), но пока не получила ответа. Она выразила опасения, что в итоге дело «могут замять».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о подготовке к встрече с Путиным

    Китай показал нарушающий законы физики ракетный двигатель

    «У России свой юмор». Как абсурдный мем с российским блогером озадачил весь мир?

    «Декстер» вернулся с новым сезоном и воскресшим героем. Каким получилось продолжение культового сериала про благородного маньяка?

    В Польше заявили о желании зарабатывать на Украине

    В российском регионе появилась банда нападающих на детей школьниц

    Раскрыто содержание прощального сообщения Старовойта в чате Минтранса

    В Киеве уличили Зеленского в обмане Трампа

    Кадыров рассказал о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области

    Подполье сообщило о панике украинских военкомов после российских ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости