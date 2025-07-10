В российском регионе появилась банда нападающих на детей школьниц

Во Владимирской области банда школьниц напала на детей

В Карабаново Владимирской области появилась банда девочек-подростков, которые нападают на детей. Об этом рассказала местная жительница, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В городе ходит банда девочек. Они уже не первый раз нападают. Знаю, что заставляли есть грязь, пытались задушить других детей», — сообщила она.

По словам женщины, нападению, в частности, подверглись ее 9-летняя и 11-летняя дочери. Когда они находились на детской площадке, к ним подошли школьницы. Они потребовали от младшей девочки освободить качели, а затем вырвали ей клок волос и ударили по щекам. После этого подростки избили старшую сестру, а ее подруге исцарапали шею. Младшую девочку доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Женщина рассказала, что уже подала заявления в полицию и Следственный комитет (СК), но пока не получила ответа. Она выразила опасения, что в итоге дело «могут замять».