В российском регионе произошло землетрясение

В Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7

В Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7. Внимание на случившееся в российском регионе обратила пресс-служба местного МЧС.

Подземные толчки зафиксировали в Усть-Коксинском районе в 04:13 по местному времени (00:13 мск). Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах на северо-восток от села Талда. «В пятидесятикилометровую зону попали 24 населенных пункта Усть-Коксинского, Усть-Канского и Онгудайского районов», — поделились информацией в пресс-службе. В министерстве также отметили, что местные жители не ощущали подземных толчков.

Ранее в июле стало известно, что в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2. В местной газете Türkiye сообщили, что его очаг залегал на глубине 8 километров.