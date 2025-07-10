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12:56, 10 июля 2025Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

В Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: vin.rusanov / Shutterstock / Fotodom

В Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7. Внимание на случившееся в российском регионе обратила пресс-служба местного МЧС.

Подземные толчки зафиксировали в Усть-Коксинском районе в 04:13 по местному времени (00:13 мск). Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах на северо-восток от села Талда. «В пятидесятикилометровую зону попали 24 населенных пункта Усть-Коксинского, Усть-Канского и Онгудайского районов», — поделились информацией в пресс-службе. В министерстве также отметили, что местные жители не ощущали подземных толчков.

Ранее в июле стало известно, что в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2. В местной газете Türkiye сообщили, что его очаг залегал на глубине 8 километров.

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