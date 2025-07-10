В ряде российских регионов зафиксировали аномалии

Вильфанд: В ряде регионов РФ зафиксировали избыток и недостаток осадков

В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах зафиксировали избыток осадков в июне, а на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке — их недостаток. О погодных аномалиях в ряде регионов рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, в Северо-Западном федеральном округе норма осадков была зафиксирована только в Мурманской области и Карелии. Что касается центральной части страны, в Московской области осадков выпало 120 процентов от нормы, в Ярославской — 157 процентов, а во Владимирской --159 процентов. При этом в самой столице выпало лишь 92-94 процента. В расположенных на Волге регионах также почти везде количество осадков превысило норму. К примеру, в Республике Марий Эл выпало 200 процентов.

«Югу опять не досталось осадков, в Крыму в июне выпало всего 40 процентов от нормы. В Ростовской области выпало 110 процентов, но все равно, если брать за три месяца, с апреля по июнь, выходит дефицит — чуть больше 80 процентов», — добавил Вильфанд.

В большей части Сибири влаги было достаточно, исключением стала только Иркутская область, где выпало лишь 58 процентов от нормы. На Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкалье выпало около 70-75 процентов.

Ранее жителей Москвы предупредили, что пик жары придется на пятницу, 11 июля. В этот день температура воздуха в столице достигнет плюс 36 градусов.