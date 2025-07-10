В Москве призвали запретить движение электросамокатов

Сенатор Шейкин призвал запретить электросамокаты на оживленных улицах Москвы

Сенатор Артем Шейкин призвал Департамент транспорта Москвы рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Шейкин направил обращение на имя заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта столицы Максима Ликсутова. В документе он призвал использовать ширину тротуара менее двух-трех метров как критерий для введения запрета на движение СИМ и установить на соответствующих улицах города Москвы специальные знаки, запрещающие их использование.

Сенатор добавил, что инициатива поможет «обезопасить пешеходов и снизить вероятность столкновений». По его мнению, в последнее время электросамокаты превратились в бесконтрольный вид средств индивидуальной мобильности. Это приводит к конфликтам, травмам и жалобам от горожан, заключил Шейкин.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что хранить электросамокаты и электровелосипеды в доме опасно. Этот вид транспорта представляет собой бомбу замедленного действия, поскольку в любой момент может воспламениться.