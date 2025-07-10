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17:59, 10 июля 2025Моя страна

В Вологде нашли захоронение второго главы города

В Вологде нашли захоронение жившего в XVIII веке главы города Матфея Колесова
Мария Винар

Фото: Oleksandr_U / Shutterstock / Fotodom

В Вологде строители нашли захоронение второго главы города Матфея Колесова, жившего в XVIII веке. Соответствующее сообщение появилось на странице Лазаревского храма во «ВКонтакте».

Чугунная надгробная плита Колесова была обнаружена во время хозяйственных работ на Горбачевском кладбище. По информации из сообщения, находка подтвердила, что бывший глава города родился 6 августа 1741 года и был купцом первой гильдии, владельцем железной мастерской и бумажной фабрики.

Настоятель храма святого Лазаря иерей Сергий Зяблицкий надеется, что при поддержке властей города надгробная плита будет отремонтирована и займет достойное место рядом с храмом. «Это знаковое захоронение было обнаружено в тот момент, когда Горбачевское кладбище требует благоустройства. Здесь покоятся выдающиеся вологжане: главы города, купцы, помещики, священнослужители, деятели искусства, военнослужащие и простые жители», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что археологи неожиданно нашли в центре Смоленска «капсулу времени» XIII века.

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