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23:03, 10 июля 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Миляев: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Тульской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram.

Он рассказал, что дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы области, в результате случившегося никто не пострадал, но из-за падения обломков был поврежден автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате более 20 беспилотников над российскими регионами за три часа. По данным ведомства, больше всего дронов — 11 — сбили над Курской областью. Еще девять сбили над Брянской, три — над Калужской и по одному — Белгородской, Орловской областями и Московским регионом.

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