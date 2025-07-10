Выручка технологического гиганта превзошла все ожидания

Bloomberg: Компания TSMC добилась почти 40-процентного роста выручки

Тайваньская компания TSMC смогла во II квартале 2025 года увеличить свою выручку на 39 процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Продажи чипов, выпускаемых этим технологическим гигантом, выросли почти до 32 миллиардов долларов, превзойдя все ожидания аналитиков и укрепив надежды на устойчивый рост расходов на развитие искусственного интеллекта.

Такая динамика, как пишет агентство, свидетельствует о том, что инвесторы снова стали вкладываться в компании, связанные с ИИ, оправившись от паники, которая возникла после того, как китайская компания DeepSeek поставила под сомнение целесообразность огромных трат на центры обработки данных. Например, Nvidia стала первой компанией в истории, чья рыночная стоимость превысила четыре триллиона долларов.

В начале марта сообщалось, что в списке самых дорогих брендов в полупроводниковой отрасли компания TSMC расположилась на втором месте. На тот момент она подорожала на 37 процентов и стоила больше 34,2 миллиарда долларов.