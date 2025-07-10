Заключенные открыли казино в российской колонии

В Ульяновской области пресекли деятельность экстремистской организации в колонии

В Ульяновской области пресекли деятельность экстремистской организации в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ.

По данным следствия, в период с марта 2023 года по июль 2025 года семеро осужденных в исправительной колонии номер 10 (ИК-10) организовали и принимали участие в запрещенном экстремистском движении. Они пропагандировали криминальное поведение и ненависть к представителям правоохранительных органов. Несогласных с их убеждениями подвергали насилию и дискриминации. Также в период с декабря 2024 года по июль 2025 они организовали проведение азартных игр и распределяли доходы с казино на нужды последователей криминального образа жизни.

В ходе следственных действий были изъяты атрибутика с символикой запрещенной организации, предметы, используемые как игровое оборудование, мобильные телефоны и другие запрещенные вещи. В отношении двух фигурантов, находящихся на свободе на момент возбуждения дела, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что создавшие нацистское сообщество с отделениями в разных городах россияне пойдут под суд.