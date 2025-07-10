Жители Курска рассказали о своих чувствах после гибели пятилетнего ребенка из-за удара ВСУ

Жители Курска призвали сплотиться после гибели пятилетнего ребенка при ударе ВСУ

Жители Курска, пришедшие к мемориалу, поделились своими переживаниями после гибели пятилетнего ребенка в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу. Об этом пишут «Известия».

«Все мы, кажется, молились о том, чтобы он выжил. Когда мы узнали сегодня, что, к сожалению, малыш Анатолий погиб», — заявила местная жительницы Ирина Митрикова.

«Люди должны показывать свою гражданскую позицию, должны как-то действительно сплотиться и выразить свое мнение о недопустимости таких вещей», — заявил Сергей Кириллов.

Ранее тетя спасшего мать при атаке ВСУ мальчика из Курска рассказала о нем. Россиянка описала мальчика как очень привязанного к матери. «Мама для него — это все, он ее очень любит, она для него лучший друг», — пояснила она. Женщина рассказала, что мать прилагает большие усилия, чтобы всесторонне развивать сына.

8 июля ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. В результате атаки на месте погибли три человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Кроме того, семь человек получили ранения. По факту этого инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.