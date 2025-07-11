42-летняя Светлана Лобода вышла в свет в прозрачном платье

Украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде посетила показ бренда Zuhair Murad на Неделе моды в Париже. Публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 14,9 миллиона поклонников.

42-летняя исполнительница вышла в свет в серо-голубом прозрачном платье одноименной марки. Данное изделие с глубоким декольте и разрезом до бедра было украшено многочисленными блестящими аппликациями. При этом наряд демонстрировал ноги звезды.

Ранее в июле Светлана Лобода в платье с глубоким вырезом прошлась по Парижу. Исполнительница в откровенном образе посетила кутюрный показ бренда Schiaparelli.