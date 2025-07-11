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19:09, 11 июля 2025Ценности

42-летняя Светлана Лобода вышла в свет в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде посетила показ бренда Zuhair Murad на Неделе моды в Париже. Публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 14,9 миллиона поклонников.

42-летняя исполнительница вышла в свет в серо-голубом прозрачном платье одноименной марки. Данное изделие с глубоким декольте и разрезом до бедра было украшено многочисленными блестящими аппликациями. При этом наряд демонстрировал ноги звезды.

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Ранее в июле Светлана Лобода в платье с глубоким вырезом прошлась по Парижу. Исполнительница в откровенном образе посетила кутюрный показ бренда Schiaparelli.

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